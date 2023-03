Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum dritten Mal werden am kommenden Donnerstag Stolpersteine in Speyer verlegt – im Andenken an Bürger, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Speyerer Stolperstein-Initiative hat die Biografien der Opfer recherchiert. DIE RHEINPFALZ stellt in dieser Serie ihre Forschungsergebnisse vor. Der dritte Teil beleuchtet die Geschichte der Speyerer Familie Reichenberg. Nur ein Familienmitglied konnte gerettet werden.

Adolf Aron Reichenberg wird am 5. Dezember 1867 in Bruchenbrücken bei Friedberg in Hessen geboren. Im Jahr 1890 zieht er von Frankfurt am Main nach Speyer. 1895 heiratet er Friederike (genannt Ricka)