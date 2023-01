Auf die Speyerer Feuerwehr kommen entscheidende Jahre zu.

Die Standortsuche für das Gerätehaus Nord war schwierig, der Bau lief reibungslos. Das Projekt ist nur ein leichter Aufgalopp für den Neubau der Hauptfeuerwache. Neue Infrastruktur für die Wehr wird damit ein Schwerpunkt in der Amtszeit von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sein. In der Industriestraße kommt das größte und teuerste städtische Bauvorhaben der vergangenen Jahrzehnte auf sie und ihre Verwaltung zu. Es wird zum Kraftakt: Drei Jahre wird in Abschnitten gebaut werden, während nebenan die Kameraden einsatzfähig bleiben müssen. Das Gute daran: Der Brandschutz wird auf lange Frist gesichert.