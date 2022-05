Die Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb haben am Wochenende teils starke Vorstellungen abgeliefert. Bei einer Bilanz von vier Siegen bei nur einer Niederlage stechen vor allem die 6:1-Erfolge der C1 und A2 des FC 09 hervor.

Nach dem bitteren 0:2 im Pokalhalbfinale beim FK Pirmasens war es durchaus denkbar, dass die Speyerer U15 (6.) unter Lukas Hahl die Enttäuschung ins Spiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal (5.) tragen würde. Mit einem wahren Schützenfest bewies sie jedoch gerade das Gegenteil und entledigte sich beim 6:1 (4:1) all der negativen Emotionen: „Das war mit Sicherheit in der Top zwei oder drei der besten Saisonspiele, die wir bisher absolviert haben. Vor allem die bisher nie so dagewesene Konsequenz in der Chancenverwertung war mehr als beeindruckend. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, wie sie mit dem Druck im Abstiegskampf umgehen.“ Mit zwei Punkten zum rettenden Ufer und zwei weniger absolvierten Begegnungen hat man so weiterhin alles in eigener Hand und kann am Mittwoch, 19 Uhr, bei der bereits abgestiegenen JFG Saarlouis/Dillingen die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage ausbauen.

Ebenfalls ein 6:1 (2:0) schoss die U18 unter Burak Doganay beim SC 07 Idar Oberstein (2.) heraus und erklomm damit erstmals in dieser Verbandsligasaison die Tabellenspitze: „Das war schon ein Wahnsinn heute. Wir haben im Gegensatz zum Spiel in Meisenheim über die vollen 90 Minuten eine starke Leistung gezeigt und in der Höhe verdient gewonnen. Das Konditionstraining unter der Woche hat sich mehr als ausgezahlt.“

B-Jugend-Teams mit Siegen

Einen wichtigen 3:2 (1:0)-Erfolg feierte die B1 des FC 09 (3.) beim SV Viktoria Herxheim (4.). Sie bleibt damit an den bisher verlustpunktfreien TSV Schott Mainz und SC Gonsenheim II dran. Trainer Stefan Feininger freute, dass seine Mannschaft sich nach dem 1:1 in der 73. Minute nicht verunsichern ließ: „Der Ausgleich war die erste nennenswerte Chance der Herxheimer. Die sofortige Reaktion in der 75. und 78. Minute zum 3:1 zeigt aber, wie sehr wir als Team an unsere Fähigkeiten glauben. Auch wenn spielerisch nicht alles klappt, habe ich das Gefühl, dass wir immer enger zusammenwachsen.“

Auch die B1 des JFV (2.) überzeugte beim verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg beim VfR Frankenthal (8.). Die Jungs von Rene Reichling positionieren sich früh als Nichtabstiegskandidat und revanchierten sich für die schwächste Saisonleistung beim 0:1 im Hinspiel: „Das war ehrlich gesagt nicht schwer, besser aufzutreten als im März. Dennoch ist es nie angenehm, beim VfR zu spielen. Es hat etwas gedauert, bis die Mannschaft die Bedingungen und das ständige Schlagen von langen Bällen angenommen hat. Im Ergebnis stimmt die Leistung jedoch positiv.“ Bei der TSG 1846 Bretzenheim am Mittwoch um 18.30 Uhr wartet ein „anderes Kaliber“ auf die U17.

Nur die A1 des FC 09 (4.) musste sich beim FK Pirmasens (5.) mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Dabei wollte Coach Fabian Eck die Niederlage nicht am Nachhall der Pokalniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 festmachen: „Natürlich hatten wir alle noch einige Tage an dem Spiel zu knabbern. Wenn du 2:0 führst, einen Elfmeter zum 3:0 vergibst und einen Bundesligisten an den Rand der Niederlage bringst, bist du natürlich ernüchtert. Im Nachhinein überwiegt jedoch der Stolz hinsichtlich des Geleisteten. Dieses Spiel wird trotz des Ausgangs niemand vergessen. In Pirmasens hatten wir auf dem für uns ungewohnten Rasen in der ersten Halbzeit große Probleme im eigenen Ballbesitz.“ In der zweiten Halbzeit könne er dem Team keinen Vorwurf machen. „Trotz unheimlich vieler Hochkaräter hätten wir noch 60 Minuten spielen können und nicht mehr getroffen. Das hat nicht sollen sein.“