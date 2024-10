Die bepflanzten Holzmöbel in der Maximilianstraße („Innenstadt-Oasen“) und die ergänzenden Spielmöglichkeiten sollen erhalten bleiben. Sie werden 2025 für ein weiteres Jahr aufgebaut, so der Stadt-Vorschlag, dem alle Ratsfraktionen zustimmen. Bei der größeren Klimaoase am Domplatz gibt es noch eine Ungewissheit.

Neben den Innenstadtoasen könnte auch die Klimaoase am Dom fortbestehen – im Bauausschuss war die Ablehnung der CDU