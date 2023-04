Die Arbeiten am Bahnübergang Mühlturmstraße verzögern sich weiter. Mitte der Woche hat die Bahn noch mitgeteilt, dass keine Informationen vorlägen, nach denen die zuletzt verkündete Frist Ende April nicht eingehalten werden könne. Nun korrigiert dies eine Bahnsprecherin auf Anfrage: Sie teilte am Freitag mit, dass bis Ende Juli an dem Bahnübergang gearbeitet werde. Wie bei der letzten Verzögerung auch – eigentlich hätte alles schon im Sommer 2022 über die Bühne gehen sollen –, beeinflusse der Speyerbach den Zeitplan. Dieser verläuft in einem Kanal unter dem Baustellenbereich.

2022 hatten Arbeiter die Betonabdeckung des Gewässers beschädigt. Es musste ein neuer Betondeckel gegossen werden und aushärten. Die Reparaturen waren laut Bahn äußerst komplex. Tägliche Messungen seien nötig gewesen, um Auswirkungen der Arbeiten auf die Gleise auszuschließen und einen sicheren Zugbetrieb zu gewährleisten. Hinzu seien umfassende Abstimmungen mit der Stadt Speyer, der oberen und unteren Wasserbehörde und den Planungs- und Bauunternehmen gekommen.

Nun kann die Frist Ende April laut Bahn aufgrund der Komplexität der Arbeiten und des hohen Wasserstandes im Speyerbach nicht eingehalten werden. Nach Ende der Reparaturarbeiten am Kanal würden zunächst Kabel verlegt sowie die Gründung der Schrankenanlagen und der elektrische Anschluss aller Anlagen angegangen.