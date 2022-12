Die „Nummer gegen Kummer“ leistet auch in Speyer Hilfe. Der Kinderschutzbund betreut das Kinder- und Jugendtelefon und bildet nun neue Berater aus, wie er mitteilt. Ein Informations- und Bewerbungstag findet demnach am Samstag, 14. Januar, statt, die Schulung beginnt genau eine Woche später und erstreckt sich über 90 Schulungsstunden bis voraussichtlich Juli 2023. „Die Ausbildung ist kostenlos. Wer sie absolviert hat, wird in das engagierte Team der Telefonberaterinnen und -berater des Kinderschutzbundes Speyer aufgenommen“, informiert der Verein.

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich an die Adresse schall@kinderschutzbund-speyer.de. Nutzer und Berater bleiben laut Mitteilung anonym. Der Beratungsbedarf unter der Nummer 116 111 habe dabei in der Corona-Pandemie noch einmal zugenommen. „Zu den Zeiten, in denen das Telefon besetzt ist, werktags von 14 bis 20 Uhr, steht es nicht still!“