Ludwig Haas ist von der Numismatischen Gesellschaft Speyer (NGS) mit einer speziellen Medaille mit Namensgravur für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet worden. Weitere Mitglieder wurden für fünf- bis 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Anerkennungsmedaille der NGS für langjährige Mitarbeit in Bronze wurde an Ulrich Walter verliehen. 28 Aktive erhielten die Helfermedaille des Vereins. Die Mitgliederzahl betrug laut Vereinsmitteilung Ende vorigen Jahres 189. Vorsitzender Wolfgang Dreher : „Drei neue Mitglieder in 2023 und bisher eins in 2024 konnten leider die altersbedingten Austritte und Todesfälle nicht ganz kompensieren. Dennoch bleibt Speyer der stärkste Ortsverein in der Deutschen Numismatischen Gesellschaft.“ Der Kassenbericht zeigte demnach einen Aufwärtstrend, so dass Verluste aus der Corona-Zeit fast wieder kompensiert worden seien.