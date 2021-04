Die Stadtverwaltung Speyer wartete am Freitagnachmittag noch auf Vorgaben des Landes im Zusammenhang mit der Bundesnotbremse. Ihr seien keine gesicherten Aussagen dazu möglich, ob die Stadt noch eine eigene Allgemeinverfügung erlassen müsse, so eine Sprecherin. Eines teilte die Stadt den örtlichen Einzelhändlern, die nur zur Grundversorgung gehören, am Freitag aber schon über verschiedene Kanäle mit: Einzelterminshopping sei ab Samstag nicht mehr zulässig, sondern nur noch die Abholung bestellter Waren. Das gelte laut Bundesnotbremse ab einer Inzidenz von 150, die in Speyer deutlich übertroffen ist. Dasselbe gilt für die 165 als Marke für den Rückkehr in den Distanzunterricht an den Schulen. Die weiterführenden Schulen in Speyer haben diesen für die Zeit ab Montag vereinbart.

