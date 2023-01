Aggressive Betrunkene und Verletzungen durch Feuerwerk haben die Notaufnahmen der beiden Speyerer Krankenhäuser in der Silvesternacht beschäftigt. Nach zwei Jahreswechseln unter Corona-Bedingungen habe sein Team in der Zentralen Notaufnahme wieder mehr zu tun gehabt, sagte Thomas Goldmann, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme im St. Vincentius-Krankenhaus, auf Anfrage: „Damit hatten wir aber schon gerechnet.“ Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren, in den aus Pandemie-Gründen nicht geböllert werden durfte, „waren es durchaus wieder mehr Verletzungen, die durch den falschen Gebrauch von Feuerwerkskörpern und durch ausgelassenes Feiern entstanden sind, wie zum Beispiel Verletzungen der Hand, aber auch mehr Alkoholvergiftungen“, sagte Goldmann. Ein alkoholisierter Patient mit einer Handverletzung sei jedoch gegenüber dem medizinischen Personal so aggressiv aufgetreten, dass die Polizei habe hinzugezogen werden müssen.

In der Interdisziplinären Zentralen Aufnahme (IZA) im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer sei das Patientenaufkommen in der Silvesternacht mit dem in den Vorjahren vergleichbar gewesen, sagte eine Sprecherin. Verletzungen in Zusammenhang mit dem Einsatz von Feuerwerkskörpern seien nicht registriert worden. Allerdings seien auch sechs Patienten mit Alkoholvergiftung eingeliefert worden, „deren Verhalten dem medizinischen und pflegerischen Personal gegenüber teilweise als aggressiv und renitent zu bezeichnen ist“, so die Sprecherin: „Das hat die betrieblichen Abläufe nicht gerade erleichtert.“ In zwei Fällen sei der Einlieferung in die IZA „der gleichzeitige Konsum mehrerer Arten von Drogen“ vorausgegangen. Einer dieser Patienten habe intensivmedizinisch betreut werden müssen.