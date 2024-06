Für einige Aufregung hat am Mittwochvormittag ein Hubschrauber-Einsatz während der Unterrichtszeit im Hans-Purrmann- und im Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium sowie in deren Umfeld in Speyer-West gesorgt. Der Helikopter landete auf dem Sportplatz neben den Schulen. Anlass war ein Notarzteinsatz, wie Christian Schlick, stellvertretender Leiter des „Purrmann“, auf Anfrage bestätigt. Ein Mitglied der Schulgemeinschaft, nach RHEINPFALZ-Informationen ein Schüler der unteren Klassen, habe notärztlich behandelt werden müssen. Es habe sich kein Unfall im schulischen Kontext ereignet. Der Hubschrauber sei erforderlich gewesen, um einen Notarzt einzufliegen, weil ein Mediziner mit kürzerer Anreise in einem anderen Einsatz gebunden gewesen sei. Die Landung habe Schaulustige angezogen, was zeitweise auch den Unterricht betroffen habe, so Schlick. Dieser habe aber relativ schnell regulär fortgesetzt werden können.