Der Kölner Schauspieler Kevin Herbertz ist in Speyer kein Unbekannter. An Produktionen des Kinder- und Jugendtheaters ist er seit 23 Jahren beteiligt. Am Samstag hat er mit seiner ersten Regiearbeit begeistert.

„Norway.Today“ zeigt den Anfang vom Ende in mancherlei Hinsicht. Der mächtige Bühnenaufbau lässt auf Großes schließen. Große Gefühle, viel Abstand, kaum Nähe.