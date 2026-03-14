Ab Montag, 16. März, ist die Else-Krieg-Straße für voraussichtlich vier Wochen in Höhe der ehemaligen Reithalle für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wie die Stadtwerke Speyer (SWS) und die Entsorgungsbetriebe (EBS) mitteilen, werden Ver- und Entsorgungsleitungen für das einstige Kasernengebäude auf dem Normand-Gelände verlegt und die Hausanschlüsse hergestellt. Die Möglichkeit dazu habe sich kurzfristig ergeben, so die SWS. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Seit dem Spätjahr 2025 läuft der Umbau der bis in die 1990er-Jahre von französischen Soldaten genutzten denkmalgeschützten Halle in Flächen für Büros und Gastronomie durch eine private Investorengruppe um den Immobilienexperte Michael Weber und den Ex-Fußballnationalspieler Erik D. Im Herbst dieses Jahres soll das Konzept „Speyer together“ fertig sein.