Zwei Konzepte sind aktuell für den Verkauf der Reithalle auf dem Normand-Gelände im Rennen. Sie sind umstritten, auch aus Gründen des Denkmalschutzes. Jetzt hat sich die Fachdirektion Landesdenkmalpflege dazu auf Anfrage geäußert. Die Stadtverwaltung konkretisiert den weiteren Zeitplan im Verfahren.

„Speyer together“ heißt das eine Konzept einer privaten Investorengruppe um Michael Weber von „Engel & Völkers“. Es sieht ein Begegnungszentrum plus Büros in dem denkmalgeschützten Gebäude vor, für das seit Jahren ein Käufer gesucht wird. Konkurrent „Mitten im Leben“ will eine Intensivpflege-WG sowie eine Pflegeschule einrichten. In einer ersten Abstimmung im Bauausschuss lag „Speyer together“ mit vier zu eins Stimmen vorn. Im Dezember wurde die Beschlussfassung zum Verkauf jedoch von der Tagesordnung des Stadtrats genommen. „Corona-bedingt“, so die Stadt, die den Fraktionen die geforderte Zeit für eine intensive Debatte lassen will.

In der ersten Bauausschusssitzung 2021, die am Donnerstag in einer Woche erstmals digital stattfindet, steht das Thema noch nicht wieder auf der Tagesordnung. „Es gibt wegen der aktuellen Pandemie-Lage noch keinen konkreten Termin dafür“, teilt Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), auf Anfrage mit. „Wir gehen davon aus und sind zuversichtlich, dass dies nach Ostern geschehen kann.“ Die zwei Konzepte sollten dann auch nochmals vorgestellt werden.

Landesbehörde ist informiert

Auf RHEINPFALZ-Anfrage hat sich inzwischen die Landesdenkmalpflege zu dem Projekt geäußert. Investor Pada, der zusammen mit Pflegedienstleister Adessa hinter dem Kaufkonzept „Mitten im Leben“ steht, hatte die Frage aufgeworfen, ob die Pläne des Konkurrenten mit dem Denkmalschutz vereinbar wären. Dieser sieht nämlich Dachflächenfenster in der Halle vor, die die Firma Pada als Interessent in einem früheren Verfahren nicht erlaubt bekommen habe.

Die Fachdirektion Denkmalpflege der Generaldirektion Kulturelles Erbe kennt demnach beide Speyerer Pläne. Sie seien ihr von der Stadtverwaltung im November vergangenen Jahres innerhalb eines denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens zugesandt worden. Bei der Beurteilung hält sie sich noch zurück: „Die Zulässigkeit von Maßnahmen wird im Einzelfall beurteilt.“ Das gelte auch für die strittige Frage nach „möglichen Dachflächenfenstern für die Umnutzung der ehemaligen Reithalle“, informiert Sprecherin Birgit Stuhlmacher. Stadt und Land müssten dazu ein Benehmen herstellen. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen.

Die Stadt hatte sich in einer ersten Stellungnahme, die mit dem Land abgestimmt gewesen sei, mit bestimmten Änderungen am Dach einverstanden gezeigt: „Dachflächenfenster sind möglich, Dacheinschnitte sowie Gauben werden jedoch abgelehnt.“