Die Speyerer SPD hat sich zum Thema Normand-Gelände zu Wort gemeldet und widerspricht der Kooperation aus CDU, Grüne und SWG, die jüngst in einer Pressemitteilung die „schleppende Entwicklung“ des gemeinschaftlichen Wohnprojekts kritisiert hatte. „Wir können keine gewollte Verzögerung des Projekts erkennen, wie in den Stellungnahmen der SWG sowie von CDU und Grünen zum Ausdruck kommt. Die Stadtverwaltung hat in den Gremien immer regelmäßig informiert, die Schwierigkeiten des Geländes waren und sind bekannt“, heißt es vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Philipp Brandenburger in einer schriftlichen Mitteilung. „Es scheint uns eher, dass hier falsche Annahmen seitens der Kooperation im Stadtrat in ihrem Kooperationsvertrag vorliegen, dass sie Dritten etwas versprochen hat, was so nicht umzusetzen ist.“ Brandenburger weist darauf hin, dass die Bebauung des Normand-Geländes allein von der Buntspecht-Initiative, die das Projekt dort vorantreiben will, nicht zu leisten sei. „Dafür ist das Projekt schlicht zu groß und auch finanziell zu umfangreich.“ Die Bebauung könne nur gemeinsam mit den beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften erfolgen, die jedoch „wegen der Beschaffenheit des Geländes“ skeptisch seien. „Eventuell hat die Kooperation auch selbst die notwendigen Rahmenbedingungen viel zu lange ignoriert, die vorliegenden Informationen sind nicht neu und waren der Initiative schon bekannt“, schreibt Brandenburger.