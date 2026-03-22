Keine größeren Probleme vermeldete die Stadtverwaltung Speyer am Sonntagabend aus ihren 44 Wahllokalen.

Es seien die „normalen Fragen“ gewesen, die Wahlvorstände in Zweifelsfällen entscheiden mussten, berichtete Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), die auch Wahlleiterin für den gesamten Wahlkreis Speyer war. Ein Bürger aus Lingenfeld habe etwa ohne Wahlberechtigung in Speyer seine Stimme abgeben wollen, da habe man ihm eine Absage erteilen müssen. Ansonsten sei für die rund 350 Wahlhelfer alles routiniert gelaufen. „Wie erfahren sie sind, erkennt man am Buffet“, sagte Seiler augenzwinkernd: In einem Wahllokal in der Schule im Erlich sei die Verpflegung etwa besonders reichhaltig ausgefallen.

Mitarbeiter aus dem Hauptamt der Stadtverwaltung koordinierten im Rathaus die Ergebnismeldung, eine öffentliche Wahlparty gab es dort aber nicht. Die Parteien trafen sich nach den ersten Prognosen in Gaststätten oder in ihren Parteibüros. In fünf Wahllokalen waren Umfrageinstitute vertreten, die Wähler nach der Abgabe ihrer Stimmzettel anonymisiert befragten, um die um 18 Uhr veröffentlichten Prognosen für ARD und ZDF zu ermöglichen. Im Gymnasium am Kaiserdom waren das etwa zwei Mitarbeiter der für das ZDF tätigen Forschungsgruppe Wahlen. „Viele machen mit, die Wenigsten verweigern die Teilnahme“, berichtete Finn Nießner, der zusammen mit Gabriele Betz-Baumann am Abend Dienst tat. Sie hatten über den langen Tag fünfmal die Umfrage-Zwischenergebnisse aus dem „GaK“ an ihre Zentralen durchgegeben.