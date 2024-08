Erfolgreich war der Neustart der Bezirksgruppe Speyer des Bundes Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure (BDB). Bei ihrer Jahreshauptversammlung wurde nach Jahren der Inaktivität ein kompletter Vorstand gewählt. Vorsitzender ist Landesvorstandsmitglied Norbert Seitz, Stellvertreterin ist Architektin Rosina Woopen.

Der Gebäudeenergieberater Phillippe-Sebastian Tischler übernimmt das Amt des Schatzmeisters. Vervollständigt wird der neue Vorstand durch Tragwerksplaner Thomas Grebner als Beisitzer.

Landesvorsitzende Oliver G. Kleiner, der dem Landesvorstand zur Versammlung in Speyer kam, gratulierte. Am Standort Speyer sieht der BDB Potenzial für den Berufsverband. Deswegen waren Initiativen des Landesverbandes vorausgegangen; so fand die Landesmitgliederversammlung 2023 in Speyer statt. Außerdem engagierte sich der BDB bei der Neuauflage des Dombaubuches – im Dombauverein ist die BDB-Bezirksgruppe seit mehr als 20 Jahren Mitglied.