Fünfte Auflage der Nonki-Con: Die Japan-Messe findet am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Mai, in der Stadthalle statt. Diesmal wartet eine Besonderheit für Anime-Fans.

Veranstalter der Japan-Messe in Speyer ist die Deutsch-Japanische Gesellschaft Vorderpfalz. „Nachdem der Schwerpunkt der Veranstaltung 2025 mit der japanischen Tanzgruppe Takkoku Bishamon Kagura auf den traditionellen Aspekten der Kultur lag, fokussieren wir 2026 auf die modernen Aspekte.“ wird Martin Moser, Leiter des 13-köpfigen Organisationsteams, zitiert. „Für Anime-Fans haben wir dieses Jahr einen Leckerbissen“, ergänzt seine Frau Tomoko. Die Synchronsprechergruppe Tales off the Script sei am Samstag zu Gast. Die Synchronsprecher Vincent Fallow, Toni Michael Sattler, Kaya Malin Kröger, Flemming Stein, Tim Kreuer, Jana Dunja Gries und Alexander Merbeth haben zahlreichen Charakteren ihre Stimmen geliehen. Die Gruppe werde Besucher am Samstag mit zwei Stunden Bühnenprogramm und anschließender Autogrammstunde unterhalten.

Auch darüber hinaus ist viel Programm geboten: So sei in den vergangenen Wochen auf Initiative des NonkiCon-Orga-Teams ein mehrstufiges Trading-Card-Game-Turnier in verschiedenen Speyerer Geschäften ausgetragen worden. Finalrunden und Siegerehrung fänden auf der Messe statt. Zudem verkörperten vor Ort zahlreiche aufwendig kostümierte Cosplayer ganz verschiedene Charaktere. Beim Cosplay-Catwalk an beiden Tagen auf der Messe könne jeder Besucher sein Kostüm präsentieren. Beim Cosplay-Wettbewerb, der zusätzlich am Samstag stattfinde, bewerte eine Jury die Kostüme der Teilnehmer nach mehreren Kriterien und prämiere die besten von ihnen. Den Abschluss am Samstagabend bilden die Auftritte der JPop-Band Samurai Apartment und von Animusic.

Angekündigt sind darüber hinaus mehr als 40 Künstler und Kunsthandwerker mit Ständen, mehrere Bühnen-Shows wie Live-Zeichnen und eine japanische Trommel-Vorführung, Workshops sowie verschiedene kulinarische Angebote. Karten – das Tagesticket am Samstag kostet beispielsweise 22 Euro – sind online oder vor Ort erhältlich. Die Messe läuft an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. Laut Stadtverwaltung ist der Stadthallen-Parkplatz bereits ab Freitag, 15. März und bis einschließlich Sonntag für den Individualverkehr gesperrt.

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www.nonki-con.de

