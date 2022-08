Halbzeit bei den Speyerer Picknickkonzerten in diesem Sommer. Am Sonntag spielte die beliebte Blues Band Mojo (links), Ringo und der Blueswolf (rechts) im Bootshaus Alter Hafen beim zweiten Konzert der Reihe. Weiter geht es am 14. August um 11 Uhr in der Parkanlage zwischen Stadthalle und Mühlturmstraße. Das Skylark String Trio mit dem Speyerer Gitarristen Christoph Stadtler sowie Stefan Beshan und Assel Beshan (Violine) interpretiert dann alte Klassiker neu und präsentiert die gesamte Vielfalt von barocken, klassischen und romantischen „all time favourites“, über manchmal schmachtende, manchmal schmissige Walzermelodien, bis hin zu ungarischen Csardas, Klezmer und Swing Musik Stücken. Speziell und ganz anders arrangierte Queen-Songs bestimmen das Programm des Sandie Wollasch und Matthias Hautsch Duos am Sonntag, 28. August, um 11 Uhr im Adenauerpark bei „Dedicated to Freddie Mercury“, in dem zudem auch Eigenkompositionen zu hören sind. Die Sängerin und der Gitarrist ergänzen sich: Die Stimme von Sandie Wollasch zaubert gefühlvolle Atmosphäre, Matthias Hautsch brilliert mit facettenreichen Klängen und atemberaubenden Tempi. Für ein kleines gastronomisches Angebot, ergänzend zu den selbstmitgebrachten Picknickkörben, ist jeweils gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird kurzfristig ein Ausweichort bekannt gegeben.