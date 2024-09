Am kommenden Samstag steht mit dem „Rhine Clean Up“ eine große Aufräumaktion an. Die Ufer des Flusses von der Quelle bis zur Mündung sowie die der Nebenflüsse Ruhr und Mosel werden von Müll befreit. Koordiniert wird die Aktion von der gleichnamigen Organisation mit Sitz in Düsseldorf. In Speyer geht es laut Ankündigung mit Treffpunkt in der Franz-Kirrmeier-Straße auf dem kleinen Parkplatz direkt am Rhein um 10 Uhr los.

Vor Ort würden Müllsacke, Handschuhe und Holzgreifzangen ausgegeben. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 20 Freiwillige. Damals war neben vielen Zigarettenstummeln unter anderem ein entsorgter Bürostuhl gefunden worden.

Info

Noch bis Freitag, 12 Uhr, können sich Freiwillige anmelden – entweder per E-Mail an umweltamt@stadt-speyer.deoder im Netz.