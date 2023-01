Die Stadt Speyer will künftig Temposünder selbst blitzen. Sie erhofft sich dadurch mehr Verkehrssicherheit im Vergleich zur heutigen Situation, in der die Geschwindigkeitsüberwachung bei der Polizei angesiedelt ist. Zur jetzt vorgelegten konkreten Planung gibt es noch kritische Stimmen aus der Politik. Ein möglicher Partner ist schon weiter.

Für die grundsätzliche Absicht, mit mehr Kontrollen in kommunaler Verantwortung für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, steht eine breite Mehrheit. Im Stadtrat soll am 9. Februar beschlossen werden, die Stadt vollständig in Eigenregie damit zu betrauen. Bisher hatte noch eine Kooperation mit Landau und Neustadt bei der Erstellung der Bußgeldbescheide zur Debatte gestanden. „Jeder muss die eigenen Erfahrungen sammeln“, so Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Sie will nach zwei Jahren prüfen, „ob es Sinn macht oder nicht“.

Hans-Peter Rottmann (CDU) forderte, wegen dieser Befristung auch das zuständige Verwaltungspersonal nur befristet einzustellen. Er befürchtet Mehrausgaben, wenn jede Stadt alleine die Knöllchen erstellt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hielt dagegen: Die Stadtverwaltung wolle neues Personal eigentlich nur noch unbefristet einstellen, um gute Mitarbeiter zu bekommen. SPD und Linke befürworteten dies. Der Hauptausschuss beschloss, die drei Stellen, die schon im Haushaltsplan für 2023 stehen, nicht zu befristen und für die weitere Stelle, die 2024 hinzukommen soll, dies nochmals zu prüfen.

Was leistet der „Zuarbeiter“?

Hinterfragt wurde auch eine geplante „Zuarbeiter-Stelle“. Die Stadt rechtfertigte diese: Sie sei unter anderem erforderlich, um die Rohdaten aus dem Messgeräten weiterzuverarbeiten. Mike Oehlmann kündigte für die FDP die Ablehnung des städtischen Plans an. Erstens gebe es in Speyer derzeit keine statistischen Nachweise für von Rasern verursachte Gefahrenstellen etwa vor Kitas oder Schulen. Zweitens werde ein einziges Messgerät mit zwei Kameras „keine wesentliche Verbesserung der Verkehrssicherheit“ bewirken. Die Stadt widersprach – ebenso wie dem Einwand von Luzian Czerny (Grüne), es müsse nicht nur kontrolliert, sondern auch eine „Strategie zur Temporeduzierung“ entwickelt werden. Dezernentin Münch-Weinmann: „Wir wollen keine Zielvorgabe machen, sondern wir sind abhängig vom Fahrverhalten.“

Der mögliche Kooperationspartner Landau ist ein Stück weiter als Speyer.