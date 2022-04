Es gab eine Zeit, in der bereitete der Friedwald Dudenhofen vor den Toren der Stadt dem Friedhof Speyer Probleme. Dann öffnete sich dieser für neue Bestattungsformen: 2012 wurden die ersten Baumgräber angeboten, 2014 folgten die Baumhaingräber. Diese Schritte haben sich ausgezahlt, betont die Verwaltung. Aktuell wird jedes vierte Grab in dieser Form gewählt.

„Wir verzeichnen eine sprunghafte Zunahme der alternativen Bestattungsformen“, berichtete Hartmut Jossé, Leiter des Standesamts der Stadt Speyer, dem der Friedhof angegliedert ist, am Dienstag. Für die Domstadt seien die Baum- und Baumhaingräber die passenden Gegenentwürfe zu Angeboten wie Friedwald oder Ruheforst. Rund 270 Pachtgräber für Urnen im Wurzelbereich exponiert stehender Bäume, davon als bisheriger Rekord 54 im vergangenen Jahr, wurden bislang vergeben. Bei den Baumhaingräbern, die Jossé als „kleiner Bruder des Baumgrabs“ bezeichnet, wurden insgesamt bislang 140 Gräber verpachtet, 15 im Jahr 2021.

„Die Angehörigen bevorzugen diese pflegefreie Grabform“, sagte Jossé. Er wies zudem auf die kostengünstige Seite dieser Wahl hin. Heruntergerechnet müssten für ein Baumgrab monatlich 3,21 Euro, für ein Baumhaingrab 2,33 Euro aufgebracht werden – weniger als für Erdbestattungen. Die Stadtverwaltung wolle der Nachfrage mit der Einrichtung weiterer Grabfelder dieser Art Rechnung tragen. In diese Felder sollen sogenannte Urnenkammersysteme eingebracht werden – quasi eine unterirdische Urnenwand. „Das ist eine umweltgerechte, wurzelschonende und zeitsparende Form für Beisetzungen“, sagte Jossé.

Gartengrabfeld wird angelegt

Fortschritte macht auch das Gartengrabfeld auf dem Friedhof, das landschaftsgärtnerisch anspruchsvoll sein soll. Nachdem der erste Bauabschnitt auf dem dafür ausgewiesenen, 800 Quadratmeter großen Areal fertiggestellt wurde, soll dieses nun gärtnerisch angelegt und bepflanzt werden. Erd- und Urnenbeisetzungen in Pachtgräbern sind in diesem Bereich vorgesehen.

Einen zweiten Höchststand neben der Nutzung von Baumgräbern verzeichnete die Stadt bei den Urnenbeisetzungen generell im vorigen Jahr. „Wir lagen erstmals über 60 Prozent“, so Jossé. Im Vergleich: 2020 waren es noch 271, im Jahr 2021 schon 315 Feuerbestattungen.

1202 Sterbefälle

„Speyer“, lenkte Jossé ein, „ist dennoch relativ erdbestattungslastig im Vergleich zum Landesdurchschnitt.“ Dass auch viele Särge in die Erde gebracht würden, liege an der Klientel. Der Standesamtsleiter erwähnte beispielhaft Ordensschwestern und Geistliche, Juden sowie Sinti und Roma, die die Särge in Familiengruften beisetzen ließen.

1202 Sterbefälle wurden in Speyer 2021 im Ganzen registriert. „Der zweithöchste Stand in 17 Jahren“, so Jossé. Allerdings sei nur jeder zweite Tote ein „echter“ Speyerer, was auf die Kliniken, das Hospiz und die Seniorenheime zurückzuführen sei.