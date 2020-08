Speyer könnte einen Europaplatz erhalten: Für die Idee an sich signalisierte der Stadtrat am Donnerstagabend klar mehrheitlich Zustimmung. Die FDP (Bianca Hofmann: „Es wäre ein Zeichen“) verband mit ihrem Antrag aber einen konkreten räumlichen Vorschlag. Sie würde gern den Bereich zwischen Altpörtel und Schneidewaren Preuß so benannt sehen. Da war’s dann vorbei mit der Einigkeit. Für die SPD wäre dieser Ort okay, die Grünen schlugen stattdessen den Postplatz vor (Hannah Heller: „Die Idee hätte mehr Platz verdient“), die CDU tendierte zum Postplatz oder Flaggenmast. Jetzt soll das Thema vor einer Abstimmung im städtischen Kulturausschuss beraten werden, ebenso die Frage, ob Speyer eine Benennung als „Europastadt“ anstreben soll. Fast alle stimmten der Verweisung in den Ausschuss zu; Gegenstimmen kamen nur von der AfD (Nicole Höchst: „Wir haben dringendere Sorgen“). Matthias Schneider und der kürzlich aus der AfD-Fraktion ausgetretene Uwe Kübitz enthielten sich.