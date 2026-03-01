Das Uhu-Paar, das am Dom gebrütet hat, hat 2026 noch nichts von sich hören lassen. Eine kleine Chance auf Uhu-Nachwuchs gibt’s dennoch. Andere Greifvögel indes sind schon da.

Kehren dieses Jahr die Uhus an den Dom zurück, um zu brüten? „Ich war schon mehrfach dort, konnte aber nichts hören“, berichtet Sven Ofer auf Anfrage. In der Dämmerung oder am frühen Morgen lauschte der ehrenamtliche Vogelsachverständige des Domkapitels auf den markanten Ruf der Greifvögel, bisher vergebens.

Doch auch wenn in Rheinland-Pfalz die ersten Uhu-Paare bereits brüteten, müsse dies noch kein Zeichen dafür sein, dass die Dom-Uhus die Kathedrale wie in den Vorjahren erneut meiden, meint Ofer. Sicher wisse er das erst Ende April oder Anfang Mai, wenn er die Nistkästen in Augenschein nehme. Bis dahin müsse man sich gedulden, denn die Vögel dürften in den kommenden Wochen nicht gestört werden, wolle man nicht riskieren, dass sie aufgescheucht das Gelege verließen. Es bestehe durchaus die Chance, dass die Uhus wieder in einen der Türme des Gotteshauses einziehen oder schon dort nisteten. Doch Ofer ist skeptisch. Wären die Uhus am Dom im Gange, „hätten wir das eigentlich mitbekommen müssen“.

Dass die Baustelle an den Osttürmen die Tiere vergraule, glaubt der Experte nicht. Von früheren Sanierungsarbeiten am Dom, etwa am Vierungsturm, hätten sie die Uhus beispielsweise nicht nachhaltig beeindrucken lassen und flugs den Turm gewechselt. Zuletzt hatten die Uhus im Jahr 2022 am Dom drei Jungtiere ausgebrütet. 2023 waren sie auf einen Turm der Kirche St. Joseph ausgewichen, allerdings ohne Bruterfolg. Im Jahr 2024 waren die Uhus kurzzeitig an den Dom zurückgekehrt, Nachwuchs stellte sich jedoch nicht ein. Damals gab es den Verdacht, dass Flüge mit Drohnen die Tiere vergrämt haben könnten.

Aktuell habe er auch an der Josephskirche noch keine Uhu-Rufe vernommen, berichtet Ofer. Zu denken gibt ihm, dass er zuletzt stets nur einen Uhu gehört habe, aber kein Duett. Das könne darauf schließen lassen, dass ein Tier möglicherweise gestorben sei. Uhu blieben in der Regel lebenslang zusammen.

Wanderfalken lassen sich sehen

Eine gute Nachricht gibt es laut Ofer von den Wanderfalken, die seit rund 20 Jahren auf St. Joseph nisten: „Die sind wieder da.“ Eine Prognose über eventuellen Nachwuchs möchte der Dudenhofener noch nicht abgeben, denn die Greifvögel würden erst im März brüten. Im vergangenen Jahr habe er drei Falkeneier im Nistkasten entdeckt, „die waren aber leider kalt“. Ofer vermutet, dass die Wanderfalken gestört worden sind, womöglich von den Uhus. Es sei normal, dass die größeren Greifvögel den kleineren die Brutplätze streitig machten und beispielsweise auch an den Felswänden in der Süd- und Südwestpfalz zu beobachten. Ein zweites Wanderfalken-Paar nistet seit einiger Zeit auf dem Gelände der Firma G+H Isover im Industriegebiet Süd. Dort seien im vergangenen Jahr drei Jungtiere geschlüpft, berichtet Ofer.

Beste Aussichten: Wanderfalke in einer Felswand in der Südwestpfalz. Archivfoto: AK Wanderfalkenschutz/oho

Der Bestand an Uhus in Rheinland-Pfalz sei „stabil und zunehmend“, sagt der Vogelsachverständige, der in der ganzen Vorderpfalz Jungvögel der bedrohten Arten Uhu, Steinkauz und Wanderfalke beringt. Hinweise zu den Beutegreifern, speziell zu jenen in der Domstadt, können Ofer über seine Webseite www.naturso.de gemeldet werden.