Am 8. Juni ist es endlich soweit, nach rund 15 Monaten gibt es wieder eine Speyer.Lit-Veranstaltung. Um 20 Uhr liest im Alten Stadtsaal Monika Helfer aus ihrem Buch „Bagage“. Monika Helfer, geboren 1947 in Au/Bregenzerwald, lebt als Schriftstellerin mit ihrer Familie in Vorarlberg. Für ihre Arbeiten wurde sie unter anderem mit dem Robert-Musil-Stipendium und dem Österreichischen Würdigungspreis für Literatur ausgezeichnet. Mit ihrem letzten Roman „Schau mich an, wenn ich mit dir rede“ (2017) war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Karten gibt es bei Reservix, unter www.speyer.de und auch für Kurzentschlossene an der Abendkasse.