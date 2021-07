Die kostenlosen Sonderführungen zum Thema „Jüdisches Leben in Speyer“ am Samstag und Sonntag, 31. Juli und 1. August, sind ausgebucht. Das teilte die Stadt Speyer mit. Der kostenfreie Eintritt in den Judenhof an diesem Wochenende bleibe jedoch bestehen. Wer sich für eine Führung durch beide Speyerer Welterbe-Stätten, den Kaiserdom und das jüdische Erbe, interessiert, könne zudem montags bis freitags, jeweils um 11 Uhr, an einer zweistündigen Führung der Tourist-Information teilnehmen. Die Kosten liegen pro Person bei 9 Euro (ermäßigt: 7 Euro). Mehr Informationen und Buchung unter www.speyer.de/veranstaltungen.