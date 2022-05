Einen neuen Triumph meldet der AV 03 Speyer nach dem siebten Gewinn des deutschen Mannschaftstitels. Seine belgische Gewichtheberin Nina Sterckx wurde im griechischen Heraklion dreifache Junioren-Weltmeisterin in der Gewichtsklasse bis 55 kg. Die 19-Jährige riss 93 kg, stieß 111 kg (an 114 kg scheiterte sie knapp) und gewann mit zwölf Kilogramm Vorsprung vor zehn Konkurrentinnen. Im Mai 2021 hatte sie in Taschkent/Uskbekistan die Silbermedaille bei der Junioren-WM gewonnen. Einen Monat zuvor war sie in Moskau Europameisterschaftsdritte in der Frauen-Klasse geworden. Die in dem Genter Ortsteil Sint Denijs Westrem geborene Nina Sterckx wird in Gent/Ostflandern vom ehemaligen Speyerer Heber Tom Goegebuer trainiert.