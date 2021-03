Olivenöl gehört in eine gute Küche – aber in die Sakristei des Speyerer Doms? Ja, diese Woche traf dort eine größere Lieferung ein. Das hat einen speziellen Hintergrund.

Das Öl stammt aus Israel, dem Land in dem Jesus lebte, und wird laut Bistum als Grundlage für die sogenannten Heiligen Öle benötigt. Diese Öle, drei an der Zahl, werden bei einem besonderen Gottesdienst im Dom, der Chrisam-Messe am Montag, 29. März (17 Uhr), geweiht. Sie bestehen aus einer Mischung aus Olivenöl und Balsam. Nach dem Gottesdienst werden sie an die Kirchen des Bistums und an deren Priester weitergegeben, die dafür extra nach Speyer fahren. Mit den Ölen salben sie danach zum Beispiel Kinder, die getauft werden. 2021 hat der Orden der Ritter vom Heiligen Grab das Olivenöl gespendet. In diesem Orden haben sich gute Christen zusammengeschlossen, die Katholiken im Land Israel unterstützen wollen. Und das Bistum Speyer unterstützen sie auch.