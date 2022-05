Zunft, ein seltsames Wort, nicht wahr? Es heißt, es stamme vom althochdeutschen Wort zumft und bedeute so viel wie sich ziemen oder sich fügen. Die Zünfte waren Vereinigungen von Handwerksbetrieben ab dem Mittelalter. Dazu gehörten Bäckereien genau wie Schmiede oder auch Gewürzhändler. Weil die Handwerksbetriebe zusammenarbeiteten, konnten sie gemeinsam unabhängiger vom Adel oder der Kirche werden und die Regeln für ihren Beruf selbst aufstellen. Über hunderte von Jahren durfte nur einen bestimmten Handwerksberuf ausüben, wer in einer Zunft war. Das ist heute zwar anders, aber den Namen gibt es noch immer. Jede Zunft hatte ihr eigenes Wappen, etwa die Bäckerzunft. Und diese Wappen hängen am Zunftbaum. Das Aufstellen des Baums hat eine lange Tradition. Auch das gab es schon im Mittelalter.