Habt ihr bei einem Spaziergang am Rhein – natürlich vor dem Hochwasser – schon das Becken der Europäischen Sumpfschildkröten am Speyerer Sealife entdeckt? Von ihnen gibt es Neuigkeiten.

Opa Nörgel und ich haben die Schildkröten-Babys in dem Becken am Speyerer Sealife vor Kurzem noch besucht und festgestellt: Sie sind ganz schön gewachsen! Und weil sie jetzt schon groß sind, hat Opa gesagt, müssen und dürfen sie bald ausziehen. Ende des Monats, am 30. Juli, sollen 40 Schildkröten in der Nähe von Neuburg am Rhein ausgewildert werden. Das ist fast 40 Kilometer weit weg von Speyer, aber da soll es auch besonders schön für Schildkröten sein.

Dass sie dort „ausgewildert“ werden heißt eigentlich nur, dass sie in die Natur ziehen, nicht mehr in ein Becken. Denn jetzt sind sie groß und stark genug, um das alleine zu können. Bei den Menschen und uns Bibern ist das ja auch so: Wenn wir erwachsen sind, suchen wir uns einen eigenen Bau. Nur ich noch nicht. Ich mag noch eine Weile zu Hause bei meiner Familie bleiben.