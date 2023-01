Die Börse ist eine Art Marktplatz: Man kann mit seinem Geld hingehen, und die Händler bieten einem für das Geld ihre Waren an. Nur statt Kartoffeln, Gurken oder Salat kann man an der Börse ganz kleine Anteile an einer Firma kaufen: Die Firma gehört den Käufern dann zumindest ein bisschen. Die Anteile heißen Aktien, und wenn die Firma viel Geld verdient, bekommen die Aktionäre, also die Menschen, die eine Aktie gekauft haben, auch etwas von dem Geld, man nennt das „Dividende“. Außerdem wollen dann auch andere einen Anteil an der Firma haben. Jetzt steigt der Wert von jedem einzelnen Anteil, weil es nur eine bestimmte Anzahl an Aktien gibt. Man sagt dann: „Die Nachfrage steigt“.

An der Börse werden Aktien eingekauft und wieder verkauft. Viele Erwachsene schauen gespannt in den Nachrichten, wie sich der Aktienkurs verändert. Wenn der Aktienkurs hoch ist, wollen viele die Aktie haben, wenn der Kurs niedrig ist, will keiner dieses „Wertpapier“ kaufen. Das kann sich alles ziemlich schnell ändern.