Das Märchen „Rotkäppchen“ kennt ihr sicher. Im Kinder- und Jugendtheater Speyer im Alten Stadtsaal ist es für alle bei drei Jahren am Sonntag, 20. Juni, um 15 Uhr, als Marionettentheater zu sehen.Man kann dieses Märchen auf ganz verschiedene Weise erzählen. In der Version des TrollToll Theaters Hanne Heinstein (www.trolltoll.de) ist Rotkäppchen ein kleines, fröhliches, aufgewecktes Mädchen, das sich nicht von der allgemeinen Angst vor dem Wolf anstecken lässt.

Das trifft sich gut, denn der Wolf in diesem Spiel denkt nicht daran in die Fußstapfen seines Vaters, seines Großvaters und seines Urgroßvaters zu steigen und die Rolle des Bösewichts zuspielen. Eines Tages, als Rotkäppchen im Wald auf dem Weg zur Großmutter ist, begegnet es dem Wolf. Die Beiden mögen sich auf Anhieb und freunden sich an. Doch Jäger Kali, der Hüter der Märchen, ist damit überhaupt nicht einverstanden.

Er will den Wolf aus dem Märchenland zu verbannen, wenn er aus der Reihe tanzt und nicht tut was im Märchenbuch geschrieben steht ... rg

Karten

Karten gibt es nur mit Reservierung erhältlich unter 06232 2890750 oder an reservierung@theater-speyer.de. Weitere Infos unter www.theater-speyer.eu