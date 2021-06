Habt ihr euch eigentlich auch schon gefragt, wie alt die Kirche ist, die ganz in der Nähe des Doms in der Fußgängerzone in Speyer steht? Und wie die Dreifaltigkeitskirche von innen aussieht? Solche Fragen könnt ihr bald bei der ersten Kinderführung stellen, die am Sonntag stattfindet.

Wenn Mama in der Stadt einkaufen geht, nimmt sie mich manchmal mit, damit ich ihr beim Tragen der Tüten helfen kann. Zusammen gehen wir dann auf die Maximilianstraße und da kommen wir natürlich auch immer wieder mal an der Dreifaltigkeitskirche vorbei. Die habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Das ist die alte Kirche in der Nähe des Doms auf der Höhe des Geschirrplätzels.

Aber von innen gesehen habe ich sie noch nicht. Dafür blieb beim Einkaufen keine Zeit. Mama hat mir aber erzählt, dass in der Dreifaltigkeitskirche jetzt Führungen für Kinder angeboten werden. Das klingt doch interessant, findet ihr nicht? Mama sagt, das hat ihr die Gemeindediakonin der Kirche, Anja Bein, erzählt. Sie bietet die Führungen mit ihrem Team an.

Sie sagt, alle Kinder, die in die Vor- oder die Grundschule gehen, können zu dieser Führung kommen. Es gibt zwei Termine: Sonntag, 27. Juni, oder Sonntag, 11. Juli. Die Führungen finden immer um 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche statt. Kinder können die Kirche dabei mit allen Sinnen entdecken, erklärt Anja Bein. Das heißt, sie können sie sehen, riechen, hören, fühlen und schmecken.

Wegen der Corona-Pandemie müsst ihr bei der Führung allerdings eine Maske tragen und Abstand zu den anderen Kindern halten. Eure Eltern können euch für die Führung bei Anja Bein an anja.bein@evkirchepfalz.de anmelden.