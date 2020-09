Das Kinder- und Jugendtheater Speyer kann endlich wieder im Alten Stadtsaal spielen. Dieser wurde am Wochenende wieder eröffnet. Und dort gibt es nun ein neues Stück für Menschen ab drei Jahren. Es hätte schon im März gezeigt werden sollen, doch dann kam der Corona-Virus und das Theater musste schließen. Nun aber ist am Samstag, 3. Oktober, 15 Uhr, endlich Premiere. Eine weitere Vorstellung ist am Sonntag, 4. Oktober, um 15 Uhr. Das Stück heißt „Himmel und Hände“. Carsten Brandau hat es geschrieben. Auf die Bühne bringt es Christina Beeck. Es spielen Veronique Weber und Ann-Kathrin Kuppel.

„Himmel und Hände“ erzählt die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Freunden, von A und von O. Gemeinsam entdecken sie die Welt, besuchen zusammen den Kindergarten – doch als die Schule anfängt, trennen sich ihre Wege.

„Himmel und Hände“ ist eine Geschichte der Gegensätze. Sie handelt vom Anfang und vom Ende, vom Denken und vom Machen, von der Gemeinschaft und der Einsamkeit. So häufig A und O auch ihre beste Freundschaft beschwören, so unterschiedlich sind sie doch. So gegensätzlich. Während A seinen Kopf mit Vorliebe in den Himmel steckt und sich dort alles Mögliche ausdenkt, gräbt sich O mit seinen Händen enthusiastisch eine tiefe Höhle in die Sandkiste. Aber stimmt es wirklich, dass die Sonne sich in Os Höhle ausruht, wenn A ihr an seinem Himmel eine Pause gönnt? Gemeinsam sind sie das A und O – doch was das tatsächlich bedeutet, wird ihnen erst klar, als der erste Schultag naht.

Karten