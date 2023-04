Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum 25. Jahrestag des ersten Buß- und Bettags mit Schule und Arbeit.

Mal ganz unter uns gesagt: So ein Feiertag ist für Schulkinder keine unangenehme Sache, auch wenn es an und für sich ja sehr gut und schön ist, dass wir in die Schule gehen und tolle Sache lernen