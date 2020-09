„Wir freuen uns sehr darauf, dass die großen und kleinen Besucher unsere Ausstellung ,Grüffelo’ wieder mit Leben füllen werden! Wir haben den Eindruck, dass der Grüffelo und vor allem das kleine Grüffelokind die Kinder während des Lockdown sehr vermisst haben “: Das sagt Cathérine Biasini vom Jungen Museum in Speyer. Ab heute und bis zum27. Juni 2021 könnt Ihr die Famlien-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz zu der Geschichte von der schlauen kleinen Maus und dem Monster wieder besuchen. Die Malstation oder die Bücherkiste gibt es jetzt nicht mehr. Dafür laden ein Schattentheater und die beliebte Grüffelo-Küche zum freien Spiel ein. Eure Eltern, Großeltern oder Verwandten und Bekannten können die Eintrittskarten schon vorab im Online-Shop unter http://www.tickets.museum.speyer.de kaufen. Ihr müsst bis auf Weiteres das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern einhalten gilt und ab sechs Jahren einen Mund- und Nasenschutz während des Ausstellungsbesuchs tragen. Das Historische Museum ist für Euch dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Feiertagen und während der rheinland-pfälzischen, baden-württembergischen sowie hessischen Herbst-, Weihnachts-, Winter-, Faschings-, Oster- und Pfingstferien auch montags von 10 bis 18 Uhr. An Heiligabend ist von 10 bis 14 Uhr und an Silvester von 10 bis 16 Uhr offen. Mehr Informationen bekommt ihr im Internet unter http://www.grueffelo-ausstellung.de.