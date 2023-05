Eine besondere Premiere geht am Freitag, 5. Mai, ab 18.30 Uhr im Nikolaus-von-Weis-Gymnasium über die Bühne. Ein Musical wird aufgeführt – in ganz junger Besetzung.

Die Künstler kommen von der Musiktheaterklasse des Jahrgangs sechs am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium. Sie präsentieren das Musical „Die drei ???-Kids – Musikdiebe“. Es gehe um einen geheimnisvollen Fall von Musikdiebstahl, dargeboten als musikalische Kriminalgeschichte, sagt Lehrer Thomas Denzinger. 55 Künstler auf der Bühne, ein Chor, eine Band aus Schülern und Lehrern wollen für ein unvergessliches Live-Erlebnis sorgen. Ein gutes Dutzend Schüler seien Gesangssolisten. Insgesamt gebe es 80 Mitwirkende. Denzinger und Kollegin Sabine Diven als Musiklehrer sowie ihre Kollegen Barbara Matz und Thomas Pfundstein als Unterstützer halten als Lehrer die Fäden zusammen.

Musicals am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium haben Tradition. Seit vielen Jahren gibt es eine Musical-AG, die für richtig große Produktionen bekannt ist. „Saturday Night Fever“ war ihr Erfolg im vergangenen Jahr. Zum dritten Mal kommt nun auch ein Musical der Orientierungsstufe hinzu, wo eine Musiktheater-Klasse mit speziellem Profil die Grundlagen vermittelt. „Auch die Eltern beteiligen sich“, so Denzinger. Für die Drei ???-Geschichte sei 2020 schon einmal ein Anlauf genommen worden, den die Pandemie gestoppt habe. An der Speyerer Klosterschule sei das Stück in Teilen bereits gezeigt worden.

Ein gutes halbes Jahr lang wurde geprobt, auch an Wochenenden. „Die Motivation ist hoch“, so Denzinger. Er und sein Team hoffen auf eine gelungene Premiere. Vorführungsort ist jeweils die Aula in der Vincentiusstraße 1. Weitere Aufführungen finden am Samstag, 6. Mai, 17.30 Uhr, und Sonntag, 7. Mai, 16.30 Uhr, statt. Am Montag kommt ein Termin hinzu, zu dem Grundschüler eingeladen sind.

Karten

Für die öffentlichen Vorstellungen werden Restkarten an der Abendkasse sowie vorab im Sekretariat (Telefon 06232 315290) und während der Pausen im Foyer des Altbaus verkauft. Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro.