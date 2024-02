Das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium ist als Vorbild für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden.

Die Speyerer Schule hat vom Bundesbildungsministerium als nach eigener Mitteilung erstes Gymnasium in Rheinland-Pfalz die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ erhalten. Sie habe die Jury durch besonderen Einsatz für die Globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen überzeugt, hieß es bei einer Feierstunde. Nachhaltigkeit gehört beim „Niki“ zum Schulprofil, berichtet Jana Schreiber, Teil der erweiterten Schulleitung sowie Hauptverantwortliche für den Bereich. Ein Team um Annika Saltzer, Lisa Conrad, Sophie Adrian, Carina Volandt, Sarah Schulz, Jana Kuhn und Thomas Kern unterstütze sie dabei.

„Immer mehr Menschen entscheiden sich in ihrem Alltag für nachhaltigen Konsum und leben umweltbewusst. Die Schule wird oft auch als zweites Zuhause bezeichnet, da Schülerinnen und Schüler rund 10.000 Stunden ihres Lebens in der Schule verbringen, und dort gibt es viele Möglichkeiten, Ressourcen zu sparen und umweltbewusst zu handeln“, betont Schreiber. Um dieses Ziel zu verfolgen, arbeiteten sie in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales zusammen. Daraus seien viele Aktionen, Kooperationen und die Umgestaltung des Schulgeländes entstanden, für die jetzt den Lohn gab.