Die Corona-Lage ist nicht angenehm. Sie bedeutet aber nicht zwangsläufig überall nur Stillstand. Im Nikolaus-von-Weis-Gymnasium hat sie zwei Aktionen ausgelöst, die geeignet sind, etwas Positives aus dem Virus zu machen, zumindest optimistisch damit umzugehen.

Die Kerzen, die die Schulseelsorgerin Katharina Schardt am Montag unter Schülerinnen und Schülern sowie im Lehrerkollegium des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums verteilte, waren schnell vergriffen. Denn jeder wollte mitmachen bei der Gebetskette für Coronaopfer. „Ich habe den Anstoß für mich dazu von dem Aufruf von Bischof und Kirchenpräsident erhalten und am 11.11. abends eine Kerze bei mir zuhause angesteckt“, berichtete Schardt am Mittwoch auf Anfrage.

Tags darauf hat sie Kerzen besorgt und verteilt. „Jede Kerze hat einen Aufkleber mit Datum und einen Zettel mit Gebetsvorschlägen. Dann kann das jeder am Abend tun.“

In der Gebetskette wird bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag eine Person der Schulgemeinschaft abends eine Kerze entzünden. Das ist der Beitrag des „Niki“ unter dem Motto „Wir beten mit“ an der ökumenischen Initiative, zu der Bischof Karl-Heinz Wiesemann (Bistum Speyer) und Kirchenpräsident Christian Schad (Evangelische Kirche der Pfalz) aufrufen.

Kette ist geschlossen

Täglich um 19.30 Uhr laden Kirchenglocken im Gebiet des Bistums sowie der Landeskirche bis zum 26. Dezember täglich zum Anzünden einer Kerze ein und zum Gebet für die Menschen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Schüler aller Klassenstufen und die Lehrer seien begeistert gewesen von der Idee. Die Kette ist geschlossen, es werde kein Glied darin fehlen. Schulleiter Egbert Schlitz wird seine Kerze am 23. Dezember entzünden. „Ich finde die Initiative besonders deshalb unterstützenswert, weil sie den Blick auf die Einzelschicksale im Rahmen der Corona-Krise lenkt.“

Auch Sportunterricht zu erteilen, sei in diesen Zeiten nicht einfach, teilt Claudia Degott-Leitmeyer vom Niki mit. „Deshalb sind derzeit alle froh, dass es den großen Sportplatz beim Judomaxx gibt, wo man bei Wind und Wetter im Freien laufen und spielen kann.“ Weil sie in der vorigen Woche dort beim Orientierungslauf so viel Müll fanden, hätten ihre Mädchen der Klassen 8a/8c des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums beschlossen, dass der „Dreck weg“ muss. Am Dienstag haben sie dann mit flinken Händen vier Müll-Säcke gefüllt, bevor sie mit ihren ebenso flinken Beinen ihre Ausdauer trainierten. „Ich finde, das haben sie gut gemacht“, sagt die Lehrerin anerkennend. Sie halte das für „eine positive Nachricht in schwierigen Zeiten“.