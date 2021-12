Nikolaus Meyer aus Speyer beschreibt das Leben und Wirken des Dominikanermönchs Girolamo Savonarola in Prosa und Lyrik. Es ist der Auftakt einer Buchserie zu Größen der italienischen Renaissance.

Der Speyerer Journalist Nikolaus Meyer hat schon seit vielen Jahrzehnten eine enge Bindung an Italien, die Toskana und die italienische Renaissance und ihre prägenden Persönlichkeiten. Als ersten Band eine Reihe zu den großen Figuren und historischen Ereignissen in der Toskana des 15. Jahrhunderts hat er ein Buch über Girolamo Savonarola vorgelegt.

Auf 60 teilweise farbig bebilderten Seiten – darunter auch zahlreiche Fotos von Meyer selbst – lässt der Autor die dramatischen Geschehnisse um den fanatischen Bußprediger und gescheiterten Kirchenrevolutionär Girolamo Savonarola (1452 bis 1498) Revue passieren. Was die Broschüre von bisherigen Publikationen über historische Ereignisse und Protagonisten jener Zeit unterscheidet, ist die Beschreibung einer außerordentlich wechselvollen Lebensgeschichte in Prosa und Lyrik. So schließt sich dem informativen Prosatext eine siebenseitige Zusammenfassung in Versform an.

Spitzers Büste auf dem Titel

Mit Speyer hat der Titel des Buches zu tun, den diesen ziert eine Abbildung der Savonarola-Büste des Speyerer Bildhauers Wolf Spitzer. Diese vermittelt einen Eindruck von der Verbissenheit des Kämpfers für eine andere Welt in Demut und Askese.

Savonarola, der in seiner letzten Lebensphase als Prior des Klosters San Marco in Florenz Angst und Schrecken verbreitete, gilt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Renaissance. Mit der Anprangerung der „Verruchtheit“ einflussreicher Persönlichkeiten aus Staat und Gesellschaft wie den Medici sowie als unerbittlicher Bekämpfer eines dekadenten Papsttums elektrisierte er vor allem bei seinen Predigten im Dom von Florenz zeitweise die Massen. Seine verbalen Ausfälle gipfelten in den Vorwürfen, die Erde werde von den Mächtigen als Tummelplatz von Willkür, Genuss- und Lustsucht missbraucht. Letztendlich überspannte Savonarola den Bogen. Im Ringen um die Errichtung eines „Gottesstaates“ mit ihm als Propheten zog er in der Auseinandersetzung mit dem machtbesessenen Borgia-Papst Alexander VI. den Kürzeren (dieser Papst ist bis heute in der katholischen Kirche mit einem Satz sehr präsent: Die Bitte am Ende des sonst auf Bibelstellen basierenden Ave Maria „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünden jetzt und in der Stunde unseres Todes“ stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von Papst Alexander VI.).

Nächster Band zu Michelangelo

Erst verehrt und umjubelt, dann gehasst und verhöhnt, endete das Leben des Dominikanermönchs im Mai 1498 auf der Florentiner Piazza della Signoria am Galgen.

Meyer beschreibt die Geschehnisse um den „Strenggläubigen Dominikanermönch, fanatischen Busprediger und gescheiterten Kirchenrevolutionär“ (so der Untertitel) schlüssig gegliedert und konzentriert, ausgesprochen lebendig und stets verständlich.

Der nächste Band wird dem Künstler Michelangelo gewidmet sein.

Nikolaus Meyer, Girolamo Savonarola. Erschienen im BoD-Verlag Norderstedt. Erhältlich in über 6000 Buchhandlungen und 1000 Online-Buchshops. Printausgabe 8,99 Euro. E-Book 3,49 Euro. ISBN: 9783 7543 40592. Das Ihr Print-Buch ist in englischsprachigen Online-Shops und im stationären Buchhandel auch in den USA, in Kanada, Großbritannien, Australien, Indien, Brasilien, Südkorea und weiteren Ländern erhältlich.