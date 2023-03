Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer kennt ihn nicht, den großen gläsernen Nikolaus, der jahrzehntelang in der Adventszeit an der Fassade des Altpörtels glänzte – und in diesem Winter in den Kulturhof Flachsgasse umgezogen ist. Er gehört zu Speyer wie der Dom, die Brezeln und der Rhein. Aber wer kennt Georg Brotzler? Der Schöpfer des Nikolaus ist weitgehend in Vergessenheit geraten.

An der Weinstraße, genauer gesagt in Klingenmünster, besinnt man sich zurzeit wieder auf den Handwerker und Glaskünstler, der von 1931 bis zu seinem Tod 1970 seine Werkstatt