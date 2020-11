Die Pandemie kann sie nicht aufhalten: Auch in diesem Jahr planen die „Harley Davidson Riding Santas“ aus der Südpfalz am Sonntag, 6. Dezember, eine Spendentour für den guten Zweck durch die Region – wenn das Wetter mitspielt. Das bestätigte Organisator Patrick Kuntz. Große Menschenansammlungen in Speyer – dem früheren Ziel der Tour – sollen in diesem Jahr vermieden werden.

Im Gegensatz zu früheren Jahren werden die Nikoläuse auf ihren 25 Motorrädern nicht in einer großen Gruppe unterwegs sein, sondern einzeln oder in kleinen Teams. Einen Routen- oder Zeitplan gebe es zwar nicht – nach Speyer und ins Umland werde am 6. Dezember jedoch „auf jeden Fall“ nicht nur ein Santa kommen. Ob jeder Teilnehmer dann auch eine Spendendose dabei haben werde, müsse geklärt werden.

In der Region sind an verschiedenen Orten bereits mehr als 400 Spendendosen der Santas verteilt, die nach Weihnachten eingesammelt werden. Das Geld kommt, wie in den vergangenen Jahren, dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zugute. Bei vergangenen Aktionen, die in Speyer unter anderem am Postplatz und vor dem Dom für großes Aufsehen sorgten, sammelten die Nikoläuse allein am Tag der Tour regelmäßig Spendensummen in fünfstelliger Höhe.