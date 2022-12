Schöne Bescherung: Die als Weihnachtsmänner verkleideten Motorradfahrer „Harley Davidson riding Santas“ gehen am Dienstag, 6. Dezember, erneut auf PS-starke Spendentour durch die Südpfalz. Die Santas legen auf ihrer Fahrt von Rülzheim, über Kandel, Landau, Edenkoben, Lingenfeld und Speyer bis Hochstadt rund 140 Kilometer zurück und sammeln Geld für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.

Bis Samstag waren bereits weit mehr als 14.000 Euro zusammengekommen, wie Organisator Patrick Kuntz in den sozialen Netzwerken mitteilte. Möglich wurde dies unter anderem durch rund 650 Spendendosen, welche die Santas in der Südpfalz verteilt haben. Auf ihrer Tour steuern die rund 40 Biker auf 25 Maschinen Kitas, Schulen, Seniorenheime und Einrichtungen für behinderte Menschen an und verteilen nach eigenen Angaben mehr als 3000 Geschenke. Die eingesammelten Spendengelder wollen sie symbolisch um 18 Uhr auf dem Domplatz an Sterntaler-Vertreter übergeben. Im Anschluss ist ein Abstecher nach Schwegenheim geplant, wo die weihnachtlich geschmückten Harleys zwischen 18.30 und 19 Uhr auf dem Lindenplatz erwartet werden. Ab 18 Uhr versorgt dort der Schwegenheimer Heimat- und Kulturverein alle Besucher mit Glühwein, Kinderpunsch und Brezeln. Es wird darum gebeten, dass sich jeder seinen eigenen Becher mitbringt. Im vergangenen Jahr kamen rund 105.000 Euro an Spenden zusammen.

Spendenkonto



Kinderhospiz Sterntaler, Iban: DE 19 43060967 6026347800; Kennwort: Santas.