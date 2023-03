Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schweizer Plakatkünstler Niklaus Troxler ist der erste Künstler in der Geschichte der Städtischen Galerie Speyer, der zuvor schon im New Yorker Museum Of Modern Art ausgestellt hat.

90,5 x 128 Zentimeter, das ist Weltformat. Der Schweizer Plakatkünstler Niklaus Troxler hat es damit zu Weltruhm gebracht. 83 Arbeiten aus fünf Jahrzehnten zeigt seine zweite Speyerer Ausstellung.