Am vergangenen Wochenende fiel für Niklas Cassarino der Startschuss in eine Saison voller neuer Herausforderungen.

Der Mechtersheimer Kartrennfahrer beschreitet in diesem Jahr den Schritt von der Mini-Kategorie zu den leistungsstärkeren Junioren und griff im bayerischen Wackersdorf erstmalig auf neuem Terrain ins Lenkrad – mit Erfolg: Prompt landete der Youngster auf der Pole-Position und behauptete sich trotz viel Pech im Spitzenpulk der für ihn neuen Klasse der Rotax Max Challenge im Team Kraft Motorsport.

Die Aufholjagd

In den darauffolgenden Vorläufen verließ ihn das Glück. Unvorhersehbare Wetterwechsel und technische Probleme führten zu zwei Nullrunden. Im Super Heat fuhr Cassarino aber auf Rang fünf nach vorne und ergatterte damit Startplatz elf für das Finale. Mit mehreren Rennbestzeiten am Stück schob sich der Mechtersheimer auf Position vier und schrammte haarscharf am Podest vorbei.

„Das war ein sehr aufregendes Wochenende“, sagte er: Die Pole-Position zu Beginn war genial, schade um das Pech in den Vorläufen. Die Pace war super, womit wir uns direkt absolut konkurrenzfähig gezeigt haben. Nun gilt es, weitere Erfahrung zu sammeln, um beim nächsten Rennen konsequent ganz vorne mitmischen zu können.“

Das nächste Rennen wartet für Niklas Cassarino nach einer kurzen Pause am Samstag, 11., Sonntag, 12. Mai, in Belgien. Dort startet dann mit dem zweiten Rennen der RMC Germany das heißersehnte Auslandsgastspiel der hochkarätigen Rennserie.