Bei der Rotax Max Challenge Germany war Niklas Cassarino auf Erfolgskurs. Der Kartfahrer aus Mechtersheim duellierte sich auf dem Erftlandring in Kerpen an der Spitze der Junior-Kategorie und bewies Stärke. Im Finale führte der 14-Jährige das Klassement zwischenzeitlich an. Am Ende strahlte er als Zweiter vom Podest.

Große Hitze

Beim vierten Meisterschaftslauf fuhr Cassarino die fünftschnellste Zeit im Qualifying. „Die Bedingungen machen es uns an diesem Wochenende nicht gerade einfach. Temperaturen um die 30-Grad-Marke sorgen für anspruchsvolle Verhältnisse“, so der Mechtersheimer. In den Vorläufen holte er mit den Rängen drei und zwei Startplatz drei für den Super Heat.

Als Zweiter warf ihn ein Defekt am Motor kurz vor dem Fallen der Zielflagge auf fünf zurück. Das Finale begann ebenfalls von Position drei. „Das war ein anspruchsvolles Wochenende“, meinte er: „Schade um unser Technik-Problem, mit etwas mehr Rennglück wäre sogar der Sieg möglich gewesen.“ Das Saisonfinale steigt am 7./8. September in Mülsen (Sachsen).