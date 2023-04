Am Samstag, 15. April, öffnen sich die Türen des Doms für „Nightfever“ in Speyer. Gefeiert wird in der Krypta der Kathedrale. Der Abend beginnt mit einer Heiligen Messe um 18 Uhr. Ab 19 Uhr erklingt in der Unterkirche Musik zu Kerzenschein. Nightfever ist eine weltweite Initiative. Junge Menschen laden Passanten auf der Straße mit einem Teelicht ein. Jedes Jahr nehmen tausende Menschen diese Einladung an und kommen, um zu beten, zu singen und ihr Licht für andere zu entzünden. Der Abend im Dom endet gegen 22.15 Uhr. Nightfever zweimal im Jahr im Dom statt: während der Frühjahrsmesse in der Krypta des Doms und während des Brezelfests im Hauptschiff.