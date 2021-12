Im vergangenen Jahr haben weniger Menschen das Beratungsangebot der „Nidro“ in Speyer angenommen. Diejenigen, die gekommen sind, haben aber deutlich mehr Gesprächsbedarf gehabt als bisher. Das hat vermutlich mit der Corona-Pandemie zu tun, die viele Probleme verschärft hat.

Mit einem Wert von 2,9 ist die sogenannte Gesprächsquote pro Klient für das Jahr 2020 in der Speyerer Jugend- und Suchtberatungsstelle Nidro im ersten Corona-Jahr gestiegen. 2019 hat sie laut aktuellem Jahresbericht der Einrichtung, die vom Therapieverbund Ludwigsmühle getragen wird, noch bei 2,8 gelegen. Pro Klient wurden im vergangenen Jahr also mehr Gespräche geführt als zuvor, „was auf eine bessere Anbindung oder eine höhere Problemlast während der Pandemie schließen lässt“, heißt es im schriftlichen Bericht für das vergangene Jahr. Blättert man in der Statistik weiter zurück, sieht man: Seit 2016 nimmt die Anzahl der Klienten in Speyer ab. Gleichzeitig steigt aber die Zahl derer, die mehr als einmal dort Hilfe suchen.

670 Personen aus Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis wurden demnach 2020 von den Mitarbeitenden der Beratungsstelle in der Heydenreichstraße 6 betreut. Die meisten von ihnen – 523 Personen – kamen, weil sie selbst ein Problem mit Sucht haben. 147 Personen suchten Unterstützung, weil sie Bezugsperson einer suchtkranken Person waren.

Jeder Zehnte leidet an Spielsucht

Betreut werden konnten sie aufgrund der Pandemie allerdings nicht immer vor Ort und in Präsenz. Mit Beginn des ersten Corona-bedingten Lockdowns im Frühjahr des vergangenen Jahres habe man auf telefonische Beratungen und Behandlungen umgestellt, berichtet Bereichsleiter Martin Hügel. „Schnell war uns klar, dass eine Schließung der Beratungsstellen keine Option darstellt.“ Auch Video-Konferenzen mit Betroffenen seien getestet worden. Behandlungsgruppen hätten sich ab Mitte April dann unter Hygieneauflagen wieder in Präsenz treffen können. Die Präventionsarbeit seit allerdings ab März 2020 „praktisch zum Erliegen“ gekommen.

Gerade im Bereich Cannabiskonsum ist die laut Bericht aber dringend notwendig. Fast die Hälfte der Speyerer Nidro-Klienten hätten im vergangenen Jahr deshalb Hilfe gesucht. 19,3 Prozent hatten Alkohol als ihre Hauptdroge angegeben und jeder Zehnte Spielsucht. Fast dreiviertel der Klienten hatten schon vor dem 18. Geburtstag zum ersten Mal konsumiert, heißt es in dem Jahresbericht. Beim Glücksspiel liege das Einstiegsalter bei 22 Jahren – allerdings mit „weiterhin fallender“ Tendenz.

Rund ein Drittel der Nidro-Klienten in Speyer sind Frauen, die meisten von ihnen zwischen 30 und 39 Jahre alt. Auch bei den Männern machen die 30- bis 39-Jährigen laut Bericht die größte Altersgruppe aus. Der Altersdurchschnitt lag insgesamt bei rund 32 Jahren, so die Statistik.

Die Nidro-Beratungsstellen bieten unter anderem ambulante Reha und Nachsorge an, die Mitarbeitenden beraten Süchtige und Suchtgefährdete sowie deren Angehörigen. Zum Leistungsspektrum gehören außerdem Angebote zur Prävention etwa von Sucht, Drogenkonsum und Glücksspiel. Die Mitarbeitenden vermitteln in stationäre oder ambulante Therapiemöglichkeiten oder unterstützen bei einer Entgiftung. Für die Themen Spielsucht und Frauen gibt es eigene Fachstellen.

Kontakt

Nidro Speyer, Heydenreichstraße 6, Telefon 06232 26047, E-Mail: nidro-sp@ludwigsmuehle.de, Sprechzeiten ohne Termine: für Männer donnerstags, 16 bis 18 Uhr, für Frauen, montags 15 bis 16.30 Uhr.

Zur Sache: Hierher kommen die Klienten der Nidro Speyer

52,1 Prozent der Klienten der Nidro-Beratungsstelle in Speyer kamen 2020 aus der Domstadt, 40,7 Prozenten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und 7,2 Prozent von weiter weg. Von den Speyerer Klienten stammen mit knapp 20 Prozent die meisten aus dem Stadtteil West, knapp dahinter liegen mit 16,9 Prozent die Klienten aus Mitte. Jeder zehnte Klient kam 2020 aus Speyer-Nord, noch weniger waren es aus Speyer-Süd (6,9 Prozent) und Speyer-Ost (2,3 Prozent). Aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kamen 2020 mit 12,6 Prozent die meisten Klienten der Speyerer Nidro aus der VG Römerberg-Dudenhofen. Den zweitgrößten Anteil hatten mit 8 Prozent die Klienten aus der VG Rheinauen. 7,3 Prozent kamen aus Schifferstadt, 3,7 Prozent aus Dannstadt-Schauernheim.