Am Donnerstag, 2. März, 20 Uhr, lesen bei Osiander in Speyer, Wormser Straße 2, Nicole Böhm und Anabelle Stehl aus ihrem Buch „Let’s be wild“.

Zum Inhalt: Mit ihrem neuen Job in der angesagtesten Influencer-Agentur New Yorks geht für Shae ein Traum in Erfüllung. Nicht nur, dass sie in die Fußstapfen ihres Onkels und Mentors tritt, sie kann einen positiven Einfluss auf Social Media nehmen. So zumindest ihre Hoffnung. Doch es ist nicht so leicht wie gedacht, sich in New York zu behaupten. Das muss auch Shaes bester Freund Tyler feststellen, der mit ihr einen Neustart wagt. Shaes Kollegin Ariana und die Fotografin Evie versuchen in der Weltstadt ebenfalls nach den Sternen zu greifen und müssen so manchen Rückschlag hinnehmen. Aber ihre Freundschaft gibt den vieren die nötige Kraft, die eigenen Träume niemals aus dem Blick zu verlieren.

Nicole Böhm wurde 1974 in Germersheim geboren und lebte heute in Speyer. Mit zwanzig reiste sie nach Phoenix, Arizona. Sie lebte insgesamt drei Jahre in Amerika und bereiste diverse Städte, die nun als Schauplätze ihrer Geschichten dienen. Anabelle Stehl wurde 1993 in Bad Kreuznach geboren und lebt in Hamburg. Sie studierte Germanistik und Anglistik und zog dann fürs Studium nach Irland. Nach Jahren im Event-Management und Online-Marketing machte sie sich als Autorin selbstständig. rg

Eintrittskarten bei allen Osiander Buchhandlungen, osiander.reservix.de/events und an der Abendkasse. Nicole Böhm und Anabelle Stehl: Let´s be wild (MIRA Taschenbuch), ISBN: 978-3-7457-0345-0