Morgen wird die neue Ausstellung beim Kunstverein eröffnet. Sie zeigt Arbeiten der Wiesbadener Fotokünstlerin Nicole Ahland unter dem Titel „Raumbefragung“.

Nicole Ahlands Kamera blickt in Räume und gleichzeitig auf Menschen. Für die Wiesbadener Fotokünstlerin ist beides untrennbar miteinander verbunden. Ihre „Raumbefragung“ präsentiert sie ab Sonntag mit 42 Arbeiten in den Räumen des Speyerer Kunstvereins.

Seit zwei Jahrzehnten bleibt Ahland Raum und Licht mit ihrer analogen Kamera auf der Spur. Wo und in welchem Zustand sich ihre Motive befinden, bleibt dem Betrachter verborgen. Hier beginnt die Auseinandersetzung von außen. Ist der Raum fiktiv, ist er real, groß oder klein, behaglich, furchteinflößend? Interpretationen sind vielfältig und gewollt.

Sie verleiht Licht Substanz

Speyer ist für die Fotokünstlerin ein schöner Ort. Hierher hat der 2014 verstorbene Kunsthistoriker und langjährige Leiter der Städtischen Galerie Clemens Jöckle sie unmittelbar nach ihrem Studienabschluss der Freien Kunst an der Akademie für Bildende Künste der Uni Mainz geholt. „Das war eine Auszeichnung, die mir sehr geholfen hat“, sagt Ahland. Jöckle habe ihren Werdegang Zeit seines Lebens begleitet.

Dass sie sich auch akademisch mit Kunst auseinandergesetzt hat, begründet Ahland mit familiärer „Vorbelastet. Der Vater Maler, Angehöriger, Künstler, „da ist der Weg zum Kunststudium nicht weit“. Dennoch hat sie zunächst „etwas Ordentliches“ gelernt und ihre Ausbildung zur Augenoptikerin abgeschlossen. Sich in optischer Physik auszukennen, sei für analoge Fotokunst durchaus praktisch, ist Ahland überzeugt.

Ihre Arbeiten belegen das eindrucksvoll. In ihren Raumbildern speichert sie so viel Licht, wie es zur vollendeten Verschmelzung von Licht und Raum bedarf. Ahland verleiht Licht Substanz, die das Sehen umgibt. Auf diese Weise entstandene Kompositionen richten den Blick des Betrachters auf neu definierte Innenansichten seines Seins im Raum. Allein analoger Fotografie gelinge spür- und ahnbare Verschmelzung, betont die Künstlerin.

Gefühl für Räume

Ahlands Kunst ist leidenschaftlich, will berühren, bewahren, Sinne öffnen für Gefühl in Räumen und für Räume. „Räume machen etwas mit uns“, erklärt sie. Sie ziehen an, stoßen ab, laden zum Verweilen ein oder erzeugen spontane Fluchtgedanken. Industriearchitektur ist für Ahland erhaltenswert, obwohl und gerade, weil sie aus der Mode gekommen ist. „Es gibt höchst manipulative Räume, solche, die erobert werden wollen und welche, in denen man sich sofort niederlassen möchte“, berichtet sie von individuell unterschiedlichen Zugängen. Einrichtungen, Architekturen, Geschichte, Licht, Schatten, Geräusche, Gerüche – jeder Raum entwickele daraus die Atmosphäre, die den Eintretenden unmittelbar empfange, beschreibt Ahland Gedanken, die sie von Anbeginn an antreiben. Bei ihrer „Raumbefragung“ werden Erinnerungen wach, Spuren sichtbar, Verschmelzungen zwangsläufig. Die Fotokünstlerin lässt in abstrakten und realen Räumen Farben zerfließen, schafft Ordnung und erlaubt neue Wege ins Ich.

Sie lebe schon lange und sehr gerne in einem Wiesbadener Altbau, errichtet im späten 19. Jahrhundert. Hier entstünden kreative Emotionen, die ihr in Neubauten und funktionalen Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern oder Industrieanlagen vorenthalten blieben, sagt Ahland. „Es geht um Material und Details“, erklärt sie. Ihre Vision: nachhaltiges Bauen in allen Bereichen. „Aber dazu braucht es Kapital und Mut.“

Neue Horizonte

In Gesprächen mit jungen Architekten finde sie dafür offene Ohren, berichtet Ahland von zahlreichen Kontakten mit denen, die bauen, was sie fotografiert.

„Raumbefragung“ eröffnet dem Betrachter bisher nicht erkannte Einblicke, neue Horizonte und ein anderes Wohngefühl. Ahlands visionäre Arbeiten für Mensch und Raum inbegriffen.

Ausstellung

Zu sehen vom 24. Juli bis 18. September im Kunstverein Speyer, Flachsgasse 3. Geöffnet donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Eröffnung: Sonntag, 24 Juli, 11 Uhr. Einführung Barbara Auer, Kuratorin für zeitgenössische Kunst. Nicole Ahland führt am Samstag, 20. August um 16 Uhr durch die Ausstellung.