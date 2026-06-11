Anja Bosl leitet den Chor an der protestantischen Johanneskirche. Im Interview mit Narin Ugrasaner verrät sie, was das Schönste daran für sie ist.

Frau Bosl, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Meine Aufgabe ist es, jeden Mittwoch mit meinem Chor zu proben, Stücke dafür auszuwählen, Termine zu organisieren, die Sängerinnen zu erfreuen und ihnen Impulse zu geben.

Was ist das Schwierigste daran?

Am schwierigsten ist es, wenn die Gruppe durch Fehlzeiten klein wird. Dann soll es ja trotzdem noch gut für alle sein. Dafür muss ich viel Kraft investieren. Krank sollte ich natürlich auch nicht sein …

Warum machen Sie es gerne?

Ich habe immer Chöre geleitet, weil es für mich nichts Schöneres gibt, als Menschen an Musik heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Stimme zu entwickeln. Es ist eine Freude zu erleben, wie eine Gruppe musikalisch und menschlich zusammenwächst.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Für mich war es sehr besonders zu erleben, wie während circa einem Jahr Probe in einer Gemeinde ohne Chor aus einem kleinen Pflänzchen mit vier Personen, ein Bäumchen aus mittlerweile 13 Mitgliedern herangewachsen ist, mit dem jetzt bereits mehrstimmiges Singen möglich ist. Und unser Benefizkonzert am Samstag, 20. Juni, um 17 Uhr für die Orgel in der Johanneskirche, wird auch etwas Besonderes sein. Herzliche Einladung dazu!

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, meine Mitglieder bedanken sich regelmäßig bei mir und ich mich bei ihnen. Denn nur zusammen sind wir gut.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Für mich ist das Besondere, dass ich eine echte Leidenschaft teilen kann und die Menschen dadurch mehr Freude im Leben haben. Wir lächeln und lachen viel gemeinsam.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Menschen, die gerne singen wollen, sollten das im Leben viel häufiger tun. Wir proben mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus der Johanneskirche in Speyer-West. Und es gibt auch einen Kinderchor, der schon um 18 Uhr probt, der auch beim Benefizkonzert mitmachen darf. Kommt vorbei und probiert euch aus!

Zur Person

Anja Bosl ist Schulmusikerin und liebt deswegen fast jede Art von Musik. Sie geht gerne in Konzerte, liebt es zu tanzen und lernt immer wieder neue Musik kennen, zum Beispiel lernt sie momentan das Spielen auf einem diatonischen Akkordeon. Sie unternimmt viel mit ihren Kindern, liest gerne und wenn Zeit ist, malt sie und kocht.